Число раненных в результате стрельбы в Огайо возросло до 32

Шеф полиции Огайо Ричард Бил рассказал в ходе пресс-конференции, что число раненных в результате стрельбы в городе Дейтон возросло до 32. Об этом в понедельник, 5 августа, сообщает «РИА Новости».

«Ранее мы сказали о 27, теперь есть информация о 32», — уточнил он. По словам Била, полиция не располагает данными о том, что расстрел людей был на почве расовой ненависти, но власти по-прежнему продолжают расследование.

Ранее 5 августа президент США Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия. Такое предложение он опубликовал в Twitter после того, как страну потрясли три инцидента со стрельбой, в результате которых погибли и пострадали люди.

За сутки в трех американских штатах произошла стрельба. 4 августа жертвами первого, самого массового убийства в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Второй инцидент произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо). Стрелок погиб, 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.