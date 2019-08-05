Трамп обвинил фейкньюз в разжигании ненависти в США

Так называемые фейковые новости вносят большой вклад в разжигание в обществе гнева и ярости, которые накапливаются годами. Об этом 5 августа заявил президент США Дональд Трамп после трех атак со стрельбой в штатах Техас, Огайо и Иллинойс.

«СМИ несут большую ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране. <…> Освещение событий должно стать честным, сбалансированным и беспристрастным, иначе эти ужасные проблемы только усугубятся!» — написал глава Белого дома в Twitter.

Ранее американский лидер назвал причинами вооруженных нападений в США психические расстройства злоумышленников и проблему применения насилия.

Массовые атаки произошли сразу в трех американских штатах. Так, в субботу, 3 августа стрельбу открыли в торговом центре Walmart в техасском Эль-Пасо. Погибли 20 человек, еще 26 пострадали. Подозреваемый задержан.

В ночь на воскресенье стрельба произошла в Дейтоне (штат Огайо). Жертвами атаки стали девять человек, нападавший погиб. 16 человек госпитализированы.

Семь человек пострадали во время стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). По словам очевидцев, обстрел велся из проезжавшей машины.