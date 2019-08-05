Прямой эфир

Трамп обвинил фейкньюз в разжигании ненависти в США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Так называемые фейковые новости вносят большой вклад в разжигание в обществе гнева и ярости, которые накапливаются годами. Об этом 5 августа заявил президент США Дональд Трамп после трех атак со стрельбой в штатах Техас, Огайо и Иллинойс.

«СМИ несут большую ответственность за жизнь и безопасность в нашей стране. <…> Освещение событий должно стать честным, сбалансированным и беспристрастным, иначе эти ужасные проблемы только усугубятся!» — написал глава Белого дома в Twitter.

Ранее американский лидер назвал причинами вооруженных нападений в США психические расстройства злоумышленников и проблему применения насилия.

Массовые атаки произошли сразу в трех американских штатах. Так, в субботу, 3 августа стрельбу открыли в торговом центре Walmart в техасском Эль-Пасо. Погибли 20 человек, еще 26 пострадали. Подозреваемый задержан.

В ночь на воскресенье стрельба произошла в Дейтоне (штат Огайо). Жертвами атаки стали девять человек, нападавший погиб. 16 человек госпитализированы.

Семь человек пострадали во время стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). По словам очевидцев, обстрел велся из проезжавшей машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Техасскому стрелку грозит смертная казнь
Посольство России в США выразило соболезнования в связи со стрельбой

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017