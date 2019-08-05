Еще один раненый во время стрельбы в Эль-Пасо скончался

В техасском городе Эль-Пасо скончался еще один местный житель, получивший ранения в результате стрельбы в торговом центре. По данным местной полиции, в настоящее время число жертв трагедии достигло 22.

«Незадолго до 10 утра еще один пострадавший скончался, общее число — 22», — приводит данные правоохранителей «РИА Новости». Ранее сообщалось о 20 погибших.

5 августа президент США Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия. Такое предложение он опубликовал в Twitter после того, как страну потрясли три инцидента со стрельбой, в результате которых погибли и пострадали люди.

Позже американский лидер заявил в ходе выступления в Белом доме о необходимости применять высшую меру наказания в отношении виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах.

4 августа в трех американских штатах произошла стрельба. В Эль-Пасо 25 человек остаются госпитализированными. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Второй инцидент произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо). 32 человека погибли, стрелок также был убит. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.