Трамп распорядился ввести смертную казнь для массовых убийц

Президент США Дональд Трамп, заявил о необходимости применять высшую меру наказания в отношении виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах. С таким предложением он выступил в Белом доме, после того как страну потрясли три инцидента со стрельбой, в результате которых погибли и пострадали люди.

«Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек», — приводит его слова «Интерфакс».

Кроме того, американский лидер призвал народ осудить расизм, белый супрематизм и нетерпимость, назвав эти идеологии зловещими.

Ранее 5 августа Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.

За сутки в трех американских штатах произошла стрельба. 4 августа жертвами первого, самого массового убийства в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Второй инцидент произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо). 32 человека погибли, стрелок также был убит. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.