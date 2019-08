В Федерации киберспорта РФ оценили заявление Трампа о видеоиграх

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит назвал бездоказательными слова президента США Дональда Трампа о восхвалении насилия в видеоиграх. Об этом он рассказал в беседе с «РИА Новости» во вторник, 6 августа.

«На сегодняшний день нет базы, которая бы доказывала, что игры вызывают агрессию или жестокость. Ровно наоборот – есть ученые, утверждающие, что видеоигры эффективно снимают стресс: помогают расслабиться, овладеть новыми навыками, позволяют лучше справиться с повседневными делами», — сказал Смит.

Ранее в своей речи американский лидер призвал «остановить восхваление насилия в нашем обществе», при этом сделав акцент на видеоиграх, которые доступны каждому.

Из-за его речи акции Activision Blizzard Inc. на закрытии торгов в понедельник потеряли 5,96% стоимости и опустились до $46,1 за акцию, Electronic Arts Inc подешевели на 4,63% — до $88,59 за акцию, Take-Two Interactive Software Inc. потеряли 5,19%, инвесторы давали $115,38 за акцию.

Выступление Трампа было посвящено стрельбе, произошедшей 4 августа. Злоумышленник открыл огонь в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате в общей сложности погибли 22 человека. Нападавший оказался белым мужчиной, призывавшим вести борьбу с мексиканскими мигрантами.

Аналогичный инцидент произошел в ночь на воскресенье в Дейтоне, штат Огайо. В результате девять человек погибли, 32 человека пострадали, стрелок был убит. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, в этот же день семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго, штат Иллинойс. Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.