Речь Трампа обвалила стоимость акций выпускающих видеоигры компаний

Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп обвинил их в пропаганде насилия. Об этом 6 августа сообщает «РИА Новости».

Ранее в своей речи американский лидер призвал «остановить восхваление насилия в нашем обществе», при этом сделав акцент на видеоиграх, которые доступны каждому.

Из-за его речи акции Activision Blizzard Inc. на закрытии торгов в понедельник потеряли 5,96% стоимости и опустились до $46,1 за акцию, Electronic Arts Inc подешевели на 4,63% - до $88,59 за акцию, Take-Two Interactive Software Inc. потеряли 5,19%, инвесторы давали $115,38 за акцию.

Выступление Трампа было посвящено стрельбе, произошедшей 3 августа. Злоумышленник открыл стрельбу в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате в общей сложности погибли 22 человека. Нападавший оказался белым мужчиной, призывавшим вести борьбу с мексиканскими мигрантами.