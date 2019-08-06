Прямой эфир

Речь Трампа обвалила стоимость акций выпускающих видеоигры компаний

0
Фото: REUTERS/Bryan Woolston
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость акций крупнейших компаний, выпускающих видеоигры, упала после того, как президент США Дональд Трамп обвинил их в пропаганде насилия. Об этом 6 августа сообщает «РИА Новости».

Ранее в своей речи американский лидер призвал «остановить восхваление насилия в нашем обществе», при этом сделав акцент на видеоиграх, которые доступны каждому.

Из-за его речи акции Activision Blizzard Inc. на закрытии торгов в понедельник потеряли 5,96% стоимости и опустились до $46,1 за акцию, Electronic Arts Inc подешевели на 4,63% - до $88,59 за акцию, Take-Two Interactive Software Inc. потеряли 5,19%, инвесторы давали $115,38 за акцию.

Выступление Трампа было посвящено стрельбе, произошедшей 3 августа. Злоумышленник открыл стрельбу в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате в общей сложности погибли 22 человека. Нападавший оказался белым мужчиной, призывавшим вести борьбу с мексиканскими мигрантами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
У американского посольства в Мехико сожгли чучело Трампа
Во Флориде арестован мужчина за угрозу устроить стрельбу в магазине Walmart

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017