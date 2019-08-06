У американского посольства в Мехико сожгли чучело Трампа

У посольства США в Мехико протестующие сожгли чучело, изображающее американского президента Дональда Трампа. Об этом 6 августа сообщает ТАСС.

Таким образом активисты решили выразить свой протест против стрельбы в торговом центре в американском городе Эль-Пасо (штат Техас), произошедшей 3 августа.

На митинге собралось менее 20 человек. Они потребовали от властей Штатов обеспечить безопасность мигрантов и положить конец риторике, разжигающей ненависть.

3 августа злоумышленник открыл стрельбу в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо. В результате в общей сложности погибли 22 человека. Нападавший оказался белым мужчиной, призывавшим вести борьбу с мексиканскими мигрантами.

В тот же день президент США Дональд Трамп прокомментировал новости о трагедии в Эль-Пасо, назвав ее ужасной.