Международная неправительственная организация Amnesty International предупредила туристов о высоком уровне насилия в США в связи с несколькими случаями расстрелов в последнее время. Об этом 7 августа сообщается на сайте организации.

Там считают, что власти США не стремятся защитить ни своих граждан, ни туристов, и речь идет о кризисе в области защиты прав человека. Организация рекомендует планирующим посетить страну проявлять предельную осторожность и избегать массовых скоплений людей.

В Amnesty International осудили законодательство США о праве владения огнестрельным оружием, призвав Вашингтон к реформам.

В начале августа за сутки в трех американских штатах в результате расстрелов погибли 29 человек.

4 августа жертвами первого, самого массового убийства в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.