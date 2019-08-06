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Стали известны причины стрельбы в супермаркете в Луизиане

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Фото: REUTERS/Jose Luis Gonzalez
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Стрельба в супермаркете Walmart американского города Батон-Руж (штат Луизиана) 6 августа началась после словесной перепалки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на шерифа Сида Гатро.

По его словам, ругань произошла у стойки обслуживания. В результате инцидента огнестрельные ранения получил человек, который, вероятно, не имел никакого отношения к перепалке. Представитель правоохранительных органов не назвал причин ссоры, однако отметил, что состояние пострадавшего сейчас стабильное.

«Это была какая-то словесная перепалка, но нам еще надо будет его допросить. Он говорит, что начал не он, но мы в этом не уверены», — добавил Гатро.

На данный момент полицейские продолжают поиски подозреваемого, который устроил стрельбу. Разыскиваемый мужчина вооружен.

4 августа в трех американских городах произошла стрельба. В Эль-Пасо молодой человек открыл огонь в торговом центре, в результате 22 человека погибли, 25 попали в больницы. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Второй инцидент произошел в ночь на воскресенье в Дейтоне. В результате девять человек погибли, 32 человека пострадали, стрелок был убит. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.

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