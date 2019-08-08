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Трамп намерен ужесточить проверки покупателей оружия

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Фото: REUTERS/Bryan Woolston
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Закон о более тщательной проверке людей, приобретающих оружие, готов подписать президент США Дональд Трамп. Об этом рассказал сенатор от штата Огайо Шеррод Браун после общения с главой Белого дома, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Мы призываем лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла собрать сенат на внеочередную сессию. Президент выразил готовность подписать этот законопроект после одобрения его в сенате», — цитирует Брауна агентство.

Кроме того, по словам сенатора, Трамп не исключил созыва конгресса на очередную сессию из-за новой волны массовых убийств в США и выразил надежду, что республиканцы и демократы сблизят свои позиции.

5 августа Трамп заявил о необходимости применять высшую меру наказания в отношении виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах.

В начале августа за сутки в трех американских штатах в результате расстрелов погибли 29 человек.

4 августа жертвами первого, самого массового убийства в техасском городе Эль-Пасо стали 20 человек, еще 26 пострадали. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

В результате второго инцидента, который произошел в ночь на воскресенье в американском Дейтоне (штат Огайо), скончались девять человек. Сам стрелок тоже погиб. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс, США). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.

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