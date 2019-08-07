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Мужчина с оружием ворвался в штаб-квартиру USA Today

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Shay Horse
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Неизвестный мужчина ворвался с оружием на территорию штаб-квартиры американского издания USA Today в городе Маклин (штат Вирджиния). Сотрудников экстренно эвакуировали, сообщается на сайте издания.

Отмечается, что полицейские приехали на место ЧП после сработавшей в здании сигнализации. Район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, местных жителей просят не приближаться к зданию штаб-квартиры издания.

Других подробностей пока не сообщается.

4 августа в трех американских городах произошла стрельба. В Эль-Пасо молодой человек открыл огонь в торговом центре, в результате 22 человека погибли, 25 попали в больницы. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Второй инцидент произошел в ночь на воскресенье в Дейтоне. В результате девять человек погибли, 32 человека пострадали, стрелок был убит. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.

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