Мужчина с оружием ворвался в штаб-квартиру USA Today

Неизвестный мужчина ворвался с оружием на территорию штаб-квартиры американского издания USA Today в городе Маклин (штат Вирджиния). Сотрудников экстренно эвакуировали, сообщается на сайте издания.

Отмечается, что полицейские приехали на место ЧП после сработавшей в здании сигнализации. Район оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, местных жителей просят не приближаться к зданию штаб-квартиры издания.

Других подробностей пока не сообщается.

SWAT teams evacuation at @USATODAY HQ in Tysons pic.twitter.com/dCh6d160Uv — William Dyer (@wdyerz) August 7, 2019

4 августа в трех американских городах произошла стрельба. В Эль-Пасо молодой человек открыл огонь в торговом центре, в результате 22 человека погибли, 25 попали в больницы. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса.

Второй инцидент произошел в ночь на воскресенье в Дейтоне. В результате девять человек погибли, 32 человека пострадали, стрелок был убит. 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести.

Кроме того, семь человек пострадали в результате стрельбы в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс). Очевидцы сообщили, что огонь открыли из проезжающей машины.