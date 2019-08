На Таймс-сквер началась паника из-за похожего на стрельбу звука мотоцикла

На Таймс-сквер в Нью-Йорке случилась массовая паника из-за проезжавшего мимо мотоцикла. Тысячи людей бросились бежать с площади, приняв звуки, издаваемые транспортным средством, за стрельбу, сообщает ABC.

По данным телеканала, паника началась после того, как кто-то, услышав звуки выхлопа, крикнул: «Стрелок!». Из-за давки как минимум шесть человек попали в больницы с травмами.

Как сообщили в полиции Нью-Йорка, на линию экстренной помощи стали поступать многочисленные звонки с сообщениями о стрельбе.

Один из пользователей Twitter рассказал, что персонал расположенного на площади магазина с фирменными товарами Disney отвел покупателей в подсобное помещение в целях безопасности.

At the Disney Store in Times Square when a backfiring motorcycle was mistaken for gunfire. Staff kept all customers safe and were clearly well prepared. pic.twitter.com/e4A38Fzjw6