На Таймс-сквер началась паника из-за похожего на стрельбу звука мотоцикла

На Таймс-сквер в Нью-Йорке случилась массовая паника из-за проезжавшего мимо мотоцикла. Тысячи людей бросились бежать с площади, приняв звуки, издаваемые транспортным средством, за стрельбу, сообщает ABC.

По данным телеканала, паника началась после того, как кто-то, услышав звуки выхлопа, крикнул: «Стрелок!». Из-за давки как минимум шесть человек попали в больницы с травмами.

Как сообщили в полиции Нью-Йорка, на линию экстренной помощи стали поступать многочисленные звонки с сообщениями о стрельбе.

Один из пользователей Twitter рассказал, что персонал расположенного на площади магазина с фирменными товарами Disney отвел покупателей в подсобное помещение в целях безопасности.

At the Disney Store in Times Square when a backfiring motorcycle was mistaken for gunfire. Staff kept all customers safe and were clearly well prepared. pic.twitter.com/e4A38Fzjw6 — Jasper Lam (@JasperLam_TD) 7 августа 2019 г.

Позже полиция объяснила происхождение хлопков, которые были приняты за выстрелы, и призвала граждан не паниковать, подчеркнув, что район Таймс-сквер — один из наиболее безопасных.

Жители и гости Нью-Йорка поддались панике после того, как сразу в трех американских городах произошли инциденты со стрельбой. 4 августа 21-летний житель Техаса открыл огонь в супермаркете в городе Эль-Пасо. В результате погибли 22 человека, более 20 получили ранения. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме. Еще один инцидент произошел в городе Дейтон в Огайо. Там в результате стрельбы погибли девять человек и пострадали 32. Также семь человек получили ранения из-за случая в Чикаго. Там неизвестные открыли огонь из проезжающей мимо парка машине.