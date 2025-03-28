Туристические маршруты по Русскому Северу будут представлены на форуме «Путешествуй!»

Одной из главных тем Международного арктического форума, который состоялся в Мурманске 26-27 марта под девизом «На Севере — жить!», стало развитие арктического туризма. Президент Российской Федерации уделил этой теме отдельное внимание. Регионы и города российской Арктики, а также многочисленные туристические маршруты по Русскому Северу будут представлены на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который состоится с 10 по 15 июня на ВДНХ.

По словам Владимира Путина, уже сейчас Арктику ежегодно посещают более миллиона туристов, чтобы познакомиться с ее ландшафтами, увидеть северное сияние, заняться арктической рыбалкой, покататься на собачьих упряжках или совершить путешествие к заполярным архипелагам.

«Чтобы открыть Арктику для массового туризма, конечно, важен вопрос транспортной доступности. Начиная с ремонта и строительства автомобильных дорог и до развития авиационного сообщения», — подчеркнул глава государства во время выступления на пленарном заседании форума. В этой связи было принято решение о продлении льготных тарифов на авиабилеты в арктические города. В прошлом году такой возможностью воспользовались около восьмисот тысяч пассажиров. В текущем году субсидируемые билеты можно приобрести более чем на семь десятков авиационных маршрутов. Президент Российской Федерации также предложил подумать о том, чтобы включить в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» обустройство туристической инфраструктуры Белого моря.

«Президент Владимир Путин поставил задачу: к 2030 году практически удвоить турпоток в стране — до 140 миллионов человек. И мы видим, что число турпоездок по России стабильно растёт, в том числе и в Арктику. Во многом этому способствуют меры обновленного национального проекта «Туризм и гостеприимство», в число которых также входят федпроект «Пять морей и озеро Байкал» и создание национальных турмаршрутов. Уверен, на форуме «Путешествуй!» арктические регионы смогут представить себя с лучшей стороны и получить новые идеи для привлечения путешественников как из России, так и из других стран», — заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

На площадке МАФ-2025 глава государства ознакомился с мастер-планами опорных населенных пунктов российской Арктики. В перечень опорных населенных пунктов, для которых по его поручению подготовлены мастер-планы развития, вошли Мурманская агломерация (включая город Мурманск и ЗАТО Североморск), Кировско-Апатитская агломерация и город Мончегорск (Мурманская область), Кемско-Беломорская агломерация (Карелия), Архангельская агломерация (включая Архангельск и Северодвинск). Также в списке оказались Нарьян-Мар (НАО), агломерация Салехард-Лабытнанги, города Новый Уренгой и Ноябрьск (ЯНАО), Воркутинская агломерация (Коми), агломерация Норильск-Дудинка, поселок Диксон и город Игарка (Красноярский край), поселок Тикси с прилегающими территориями Республики Саха (Якутия), города Анадырь и Певек (Чукотский АО).

Познакомиться с городами российской Арктики и проектами северных городов можно будет на фестивальной экспозиции Международного туристического форума «Путешествуй!», который пройдет под девизом «Открывая Россию». Организаторы форума — Фонд Росконгресс при поддержке правительства Российской Федерации.