Полиция допросила устроившего стрельбу в Котельниках

Полицейские допросили мужчину, который 15 августа устроил стрельбу в одном из заведений сферы услуг в подмосковных Котельниках. Об этом сообщил РЕН ТВ 16 августа.

52-летний мужчина пришел в магазин (по первоначальным данным, в парикмахерскую), где работает ушедшая от него жена, чтобы попытаться вернуть ее. Узнав, что ее нет на месте, он принялся стрелять в потолок из охотничьего ружья. Посетители и сотрудники заведения успели выбежать на улицу, а мужчина забаррикадировался там. В результате инцидента никто не пострадал, пишет «Федеральное агентство новостей».

На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, с мужчиной вели переговоры. Ему даже передали коньяк — такое требование он выдвинул во время переговоров. После задержания его вывели из магазина, посадили в автомобиль и увезли в отдел.

В ходе допроса мужчина нехотя отвечал на вопросы, но под конец разговора признался, что хотел свести счеты с жизнью. Он признался, что раскаивается в содеянном, но не понимает, «что такого сделал», сообщает телеканал «360».

В Росгвардии рассказали, что открывший стрельбу в магазине мужчина оказался уроженцем страны ближнего зарубежья. В момент нападения он находился в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Нападавшему грозит до семи лет лишения свободы.