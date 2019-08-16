Полиция задержала пьяного стрелка в подмосковных Котельниках
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.
Злоумышленником оказался 52-летний уроженец ближнего зарубежья.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках.
Злоумышленником оказался 52-летний уроженец ближнего зарубежья.
Подробнее — в сюжете «Известий».