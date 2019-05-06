Стрелявший из автомата во дворе жилого дома депутат Госдумы объяснился
В Свердловской области депутат Госдумы Дмитрий Ионин устроил стрельбу в воздух из автомата во дворе жилого дома.
Никто не пострадал, также выяснилось, что патроны были холостые, а автомат не боевой.
Оружие депутат приобрел в подарок и просто хотел его проверить. Свой поступок Ионин назвал глупостью.
В Свердловской области депутат Госдумы Дмитрий Ионин устроил стрельбу в воздух из автомата во дворе жилого дома.
Никто не пострадал, также выяснилось, что патроны были холостые, а автомат не боевой.
Оружие депутат приобрел в подарок и просто хотел его проверить. Свой поступок Ионин назвал глупостью.