Полиция передала коньяк забаррикадировавшемуся в Котельниках стрелку

Полицейские выполнили требование мужчины, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в магазине в подмосковных Котельниках, передав ему коньяк. Об этом сообщил представитель полиции на месте происшествия.

«Мы предоставили ему коньяк, как он и просил. Теперь ждем», — цитирует правоохранителя «РИА Новости».

ЧП произошло днем 15 августа в микрорайоне Белая Дача. По словам очевидцев, мужчина пришел в магазин (по другим данным, в парикмахерскую), чтобы выяснить отношения со своей бывшей девушкой, которая там работает. Узнав, что она отсутствует на месте, мужчина выстрелил в потолок. Когда сотрудники и посетители выбежали оттуда, он забаррикадировался в помещении.

Как сообщала «Газета.Ру», злоумышленник потребовал у полицейских бутылку коньяка.