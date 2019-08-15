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Полиция задержала стрелка из Котельников

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее правоохранители передали мужчине коньяк — такое требование он выдвинул во время переговоров.

После задержания стрелка вывели из магазина, посадили в автомобиль и увезли. Отмечается, что полицейские снимают оцепление и уходят с места происшествия.

Инцидент произошел днем 15 августа в микрорайоне Белая Дача. По словам очевидцев, мужчина пришел в магазин (по первоначальным данным, в парикмахерскую), чтобы выяснить отношения со своей бывшей девушкой, которая там работает. Узнав, что она отсутствует на месте, мужчина выстрелил в потолок. Когда сотрудники и посетители выбежали оттуда, он забаррикадировался в помещении.

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