Полиция задержала стрелка из Котельников

Полиция задержала мужчину, устроившего стрельбу и забаррикадировавшегося в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках. Об этом сообщает «РИА Новости».

Ранее правоохранители передали мужчине коньяк — такое требование он выдвинул во время переговоров.

После задержания стрелка вывели из магазина, посадили в автомобиль и увезли. Отмечается, что полицейские снимают оцепление и уходят с места происшествия.

Инцидент произошел днем 15 августа в микрорайоне Белая Дача. По словам очевидцев, мужчина пришел в магазин (по первоначальным данным, в парикмахерскую), чтобы выяснить отношения со своей бывшей девушкой, которая там работает. Узнав, что она отсутствует на месте, мужчина выстрелил в потолок. Когда сотрудники и посетители выбежали оттуда, он забаррикадировался в помещении.