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Три американца задержаны по подозрению в подготовке массовой стрельбы

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Фото: edition.cnn.com
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Три человека задержаны в США по подозрению в подготовке массовой стрельбы в общественных местах. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщил телеканал CNN.

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Полицейские операции были произведены в штатах Коннектикут, Флорида и Огайо в течение последних дней. Подозреваемые, как отмечается, планировали преступления в своих городах независимо друг от друга.

В Коннектикуте задержали 22-летнего Брэндона Вэгшола. По версии правоохранительных органов, в Facebook он высказывал намерение открыть стрельбу в общественном месте. Полиция обнаружила в его доме оружие и спецснаряжение.

Во Флориде, передает ТАСС, задержали 25-летнего Тристана Скотта Викса. Его бывшая девушка рассказала полицейским, что мужчина поделился с ней планами расстрелять как минимум 100 человек. У американца изъяли ружье.

В штате Огайо задержан 20-летний Джеймс Патрик Рирдон. По данным местных властей, он придерживался ультраправых взглядов и выражал угрозы устроить расстрел в центре еврейской общины. У мужчины также нашли несколько единиц оружия.

В последние недели в нескольких американских штатах произошла массовая стрельба. Наиболее резонансные случаи — нападения в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Орегон). В результате обоих инцидентов погибло более 30 человек, более 50 пострадало.

5 августа президент США Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.

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