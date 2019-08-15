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Не менее пяти полицейских получили ранения при стрельбе в Филадельфии

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Фото: foxnews.com
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Не менее пяти сотрудников полиции получили огнестрельные ранения в северной части Филадельфии (американский штат Пенсильвания). Об этом сообщил Fox News.

Отмечается, что в ходе продолжающейся перестрелки в районе города Ництаун днем 14 августа один из правоохранителей был ранен в голову. Двое пострадавших были доставлены в университетскую больницу Темпл.

Еще два офицера полиции были доставлены в больницу Эйнштейна, один из них предположительно ранен в руку. Все пострадавшие находятся в стабильном состоянии.

Также отмечается, что полиции удалось задержать одного из подозреваемых, второй еще находится на свободе. Стрельба в районе продолжается.

Ранее, 14 августа, сообщалось, что один полицейский погиб, еще четверо человек, среди которых двое сотрудников полиции, получили ранения в результате перестрелки, разразившейся в американском штате Калифорния.

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