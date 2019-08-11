Во Флориде задержан угрожавший устроить стрельбу в магазине Walmart

В США сотрудники полиции штата Флорида задержали 26-летнего Ричарда Клейтона. Подозреваемый угрожал устроить стрельбу в супермаркете сети Walmart.

По данным телеканала ABC, задержание злоумышленника произошло в пятницу, 9 августа. До этого 6 августа он опубликовал в Facebook запись, в который призвал людей не посещать эти сетевые супермаркеты на следующей неделе. Задержанный тогда уточнил, что через три дня он станет обладателем автомата AR-15, пишет «Газета.ру».

«По данным следствия, Клейтон является сторонником идеологии о превосходстве белой расы, раньше он неоднократно публиковал угрозы на Facebook, используя фиктивные аккаунты», — привел телеканал заявление представителей властей 11 августа.

Клейтона отправили под арест, назначив залог в $15 тыс.

В начале августа 20 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо в американском штате Техас.

Среди погибших — шесть граждан Мексики, еще семь мексиканцев получили ранения. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности, против латиноамериканцев «наводнивших» Техас.