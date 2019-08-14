Полицейский погиб в результате перестрелки в Калифорнии

Один полицейский погиб, еще четверо человек, среди которых — двое сотрудников полиции, получили ранения в результате перестрелки, разразившейся в американском штате Калифорния. Об этом во вторник, 13 августа, сообщает CBS со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел на оживленной автотрассе в городе Риверсайд к востоку от Лос-Анджелеса. Полицейский остановил проезжавший автомобиль и начал его проверку. В какой-то момент водитель достал винтовку и открыл огонь.

На подмогу прибыли еще три сотрудника правоохранительных органов. Двое из них в результате пострадали. Позже стало известно, что первый полицейский скончался от полученных ран. В итоге на место прибыло подкрепление, нападавший был ликвидирован.

Легкие травмы получили еще двое гражданских лиц. Погибшему полицейскому было 34 года, передает «РИА Новости».

В начале августа 20 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в районе торговых центров Walmart и Cielo Vista Mall в Эль-Пасо в американском штате Техас.

Среди погибших — шесть граждан Мексики, еще семь мексиканцев получили ранения. Полиция задержала подозреваемого — 21-летнего Патрика Крузиуса. Перед нападением он опубликовал в интернете манифест против мигрантов, в частности, против латиноамериканцев «наводнивших» Техас.