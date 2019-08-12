Подозреваемый в стрельбе в норвежской мечети снимал нападение на видео

Подозреваемый в стрельбе в мечети близ Осло норвежец Филип Мансхаус снимал происходящее с помощью камеры на шлеме. Об этом сообщил телеканал NRK.

По информации полиции, во время нападения на мечеть на нападавшем был шлем с закрепленной на нем экшн-камерой. Подробности видеоматериалов не распространяются, однако являются важной уликой следствия, отмечает прокурор Пол-Фредрик Йорт Крабю.

Инцидент произошел в субботу, 10 августа, накануне крупного исламского праздника Курбан-байрам. Одетый в униформу стрелок открыл огонь в мечети в Беруме, пригороде норвежской столицы. В результате стрельбы пострадал один человек.

По словам правоохранителей, злоумышленник был настроен против иммигрантов. До инцидента за стрелком не числились какие-либо правонарушения.

15 марта похожий теракт произошел в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча. Австралиец Брентон Таррант расстрелял прихожан, ведя трансляцию своих деяний в интернете. Жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети.

Перед бойней Таррант опубликовал националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети, где он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.