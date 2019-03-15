Расстрел в прямом эфире: теракт в Новой Зеландии произошел впервые

Беспрецедентная жестокость и один из мрачнейших дней в истории Новой Зеландии. Так власти этого островного государства назвали кровавые события, потрясшие не только саму страну, но и весь остальной мир. 15 марта вооруженные преступники — их было четверо, и они уже схвачены — устроили стрельбу в двух мечетях города Крайстчерч. На данный момент известно о 49 погибших и десятках раненых. Накануне расстрела, который снимался на видео и был выложен в соцсетях, один из нападавших — 28-летний уроженец Австралии — обнародовал манифест, мотивировав свои действия ненавистью к мигрантам. У многих в мире события в Новой Зеландии вызвали в памяти ассоциации с терактом, устроенным норвежским экстремистом Андерсом Брейвиком в 2011 году. Кроме того, случившееся показало, что ни один уголок в мире не может быть свободным от угрозы терроризма. Большинство мировых лидеров выразили свои соболезнования семьям раненых и погибших. Как подчеркнул российский президент Владимир Путин, нападение «потрясает своей жестокостью и цинизмом».

теракт Мечеть Аль-Нур на Динс-авеню в Крайстчерче REUTERS/SNPA/Martin Hunter

Не ждали

В отличие от соседней Австралии в Новой Зеландии практически нет ядовитых насекомых и опасных змей. И единственной бедой этой страны до сегодняшнего дня являлось крайне активное солнце, из-за которого на Новую Зеландию приходилось самое большое число заболеваний раком кожи.

Всё переменилось 15 марта.

В этот день, сразу по окончании дневной молитвы, около двух часов дня по местному времени, в мечеть небольшого города Крайстчерч, где проживает менее 400 тыс. человек, вошел молодой мужчина, одетый в куртку, очки и шлем армейского образца. Едва переступив порог, он открыл огонь из автоматического оружия. При этом всё происходящее он снимал на небольшую камеру, выдавая ужасные сцены расстрела в прямом эфире на своей странице в соцсети. Позднее ее руководство заблокировало 17-минутный видеоролик, но он уже успел разойтись по Всемирной паутине. Даже некоторые австралийские СМИ показали часть съемки в своем эфире, невзирая на настоятельные просьбы полиции этого не делать.

А пока террорист заряжал одну обойму за другой, три его сообщника стреляли по прихожанам второй мечети в этом же городе.

02_new_zealand_TASS_32063703 В районе 13:45 неизвестные устроили стрельбу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии. Один из нападавших пришел в мечеть Аль-Нур и открыл огонь по прихожанам. Вооруженный мужчина снимал всё происходящее на экшен-камеру и вел прямую трансляцию в соцсетях Фото: TASS/AP/Mark Baker 01_new_zealand_TASS_32067994 Одновременно выстрелы начали раздаваться в другой мечети — Линвуд Масджид. Туда ворвались двое вооруженных людей. Нападавшие заблокировали двери в здание, чтобы не оставить прихожанам шанса выбраться живыми Фото: TASS/AP/Mark Baker 03_new_zealand_TASS_32063899 На момент атаки в одной из мечетей находились 300, в другой — еще 200 человек. Изначально сообщалось о 27 погибших, на момент задержания нападавших их число составило уже 49 человек Фото: TASS/AP/Mark Baker 04_new_zealand_2019-03-15T062806Z_1342721463_RC1A46CBA820_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT В больницах остаются десятки раненых. Среди пострадавших есть женщины и дети Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter GettyImages-1135920351 Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн признала произошедшее терактом. Она назвала этот день самым мрачным в истории страны. Нападение, по ее словам, было хорошо спланировано Фото: Getty Images/Hagen Hopkins 05_new_zealand_TASS_32060206 Во время спецоперации полицейские задержали четырех подозреваемых в совершении теракта. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов уничтожили два взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям Фото: TASS/AP/Mark Baker 06_new_zealand_TASS_32063557 Среди задержанных трое мужчин и одна женщина. Первое судебное заседание в отношении обвиняемого в организации теракта и убийстве людей состоится 16 марта Фото: TASS/AP/Mark Baker 07_new_zealand_2019-03-15T045515Z_1481760314_RC1FB163B620_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT Один из задержанных — гражданин Австралии Брентон Таррант, который вел трансляцию. В соцсети он опубликовал свой 70-страничный расистский манифест, в котором оправдывает свои действия местью за погибших во время террористических атак в Европе. Его страницы в Facebook и Twitter были заблокированы Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter 08_new_zealand_TASS_32060620 Власти призвали жителей города не выходить на улицу и избегать мест массового скопления людей без крайней необходимости Фото: TASS/AP/Mark Baker 09_new_zealand_2019-03-15T045013Z_153464360_RC13E2BEFA90_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT Все школы и государственные учреждения в городе закрыты в связи со случившимся Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter 10_new_zealand_2019-03-15T045511Z_2104638002_RC189A9451C0_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT Полиция обратилась с просьбой о временном прекращении работы всех мечетей в стране из соображений безопасности Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter 11_new_zealand_2019-03-15T042805Z_299425383_RC1E1AEA9970_RTRMADP_3_NEWZEALAND-SHOOTOUT По словам комиссара полиции Майка Буша, ни один из задержанных ранее не привлекал к себе внимание правоохранительных органов Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter

Как стало известно позднее, первым нападавшим был 28-летний австралиец по имени Брентот Таррант, который придерживается ультраправых взглядов. Накануне расстрела он, подобно норвежскому экстремисту Андерсу Брейвику, застрелившему в 2011 году свыше 70 человек, написал манифест. В нем мужчина мотивировал задуманный им теракт ненавистью к мигрантам, отдельно упомянув теракт 2017 года в Стокгольме. Тогда в результате наезда на толпу грузовика, которым управлял гражданин Узбекистана, погибли пять человек, включая 11-летнюю девочку Эббу Аккрлюнд. Именно за нее Брентон Таррант обещал отомстить.

теракт Первый нападавший, 28-летний австралиец Брентот Таррант Фото: REUTERS/SOCIAL MEDIA

«Это были нападки на моих людей, нападки на мою культуру, нападки на мою веру и нападки на мою душу. Они не должны были игнорироваться», — написал австралиец в собственном манифесте.

Убийство в мечетях вызвало настоящий переполох по всей стране: усиленные наряды полиции были спешно направлены на охрану всех мечетей в округе, а школы по всему Крайстчерчу оставались блокированы до вечера, чтобы не отпускать учащихся по домам в столь неспокойной обстановке. Уровень угрозы по всей стране был повышен.

Через несколько часов после теракта в Крайстчерче пошли сообщения о двух взрывах рядом с вокзалом и торговым центром в городе Окленд. И хотя они были контролируемыми — их произвела полиция после обнаружения двух бесхозных рюкзаков, случай взвинтил и без того нервных новозеландцев.

Все четверо террористов, включая одну женщину, были задержаны полицией в тот же день. По итогам устроенного ими двойного теракта погибли 49 человек, десятки получили ранения.

Отметим, что за весь 2017 год по стране были убиты 35 человек. И за четыре прошедших десятилетия, в течение которых правоохранительные органы аккуратно вели эту траурную статистику, число убитых за год никогда не превышало 80 человек.

теракт Фото: REUTERS TV

Цвет настроения белый

«Этому насилию нет абсолютно никакого места в Новой Зеландии, это не то, кем мы являемся… Это произошло в месте, где люди должны быть в безопасности, а они не были», — взволновано заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн журналистам спустя пару часов после трагических событий в Крайстчерче.

Уже позднее, в семь вечера, в обращении к нации премьер выглядела собранной, без промедления выдавая журналистам все известные детали трагедии. Но первой реакцией и главы правительства, и всего народа была бесконечная растерянность.

— Сегодняшняя атака знаменует конец невинности. Мы становимся привычны в ненависти, — сказал «Известиям» эксперт по контртерроризму из австралийского Института Дикина Грег Бартон.

По его словам, несмотря на то что Новая Зеландия состоит в одном разведывательном альянсе Five Eyes с Австралией, США, Канадой и Великобританией, осуществляющих очень тесное сотрудничество по борьбе с терроризмом, страна участвовала в нем номинально. Это было ни к чему — она считалась одним из самых безопасных государств в плане терроризма.

теракт Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн Фото: TASS/Barcroft Images/Le Pictorium

— Было несколько новозеландцев, которые пытались уехать в Ирак или Сирию воевать на стороне ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), и один, которому это удалось. Но проблема исламского экстремизма была стране особо не знакома, — отметил австралийский эксперт. — Однако сегодня вы видим, что из-за горизонта выглянула новая большая угроза — угроза крайнего белого шовинизма.

При этом, по словам Грега Бартона, Новая Зеландия была неспроста выбрана местом этой атаки: в стране, где никто никогда не задумывался о терроризме, осуществить злодеяние было легче с технической точки зрения. Кроме того, это имело и двойной психологический эффект — после кровавых событий в Крайстчерче миру стало окончательно ясно, что от терактов не застраховано ни одно место на земле.