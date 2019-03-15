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Задержание одного из устроивших бойню в Новой Зеландии попало на видео

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Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
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Момент задержания одного из предполагаемых участников бойни в новозеландском городе Крайстчерч попал на видео. Запись публикует Daily Mail.

На кадрах видно, как двое вооруженных стражей порядка приближаются к машине, прижатой к обочине полицейским автомобилем на улице Бургам. Один из правоохранителей вытаскивает из серого универсала человека в темной одежде, после чего второй сотрудник правопорядка ударяет его оружием. Видео снято проезжавшим мимо человеком, пишет New Zeland Herald.

15 марта около 13:45 по местному времени несколько вооруженных людей вошли в мечети в Крайстчерче сразу после дневной молитвы. Они заблокировали входные двери, а после открыли стрельбу. По словам свидетелей, на момент захвата в зданиях находилось около 200 и 300 человек. По данным СМИ, убиты 27 человек, еще порядка 30 доставлены в больницы. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн подтвердила данные о многочисленных жертвах.

Полиция сообщила о задержании четырех человек. Речь идет о трех мужчинах и женщине. Известно, что одним из напавших на мечети был австралиец Брентон Таррант. 28-летний мужчина придерживается ультраправых взглядов. Один из атаковавших снимал происходящее на видео.

Позднее полиция сообщила, что было обезврежено несколько самодельных взрывных устройств, заложенных в автомобилях нападавших.

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