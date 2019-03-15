Очевидцы сообщили о трех атаках в новозеландском городе Крайстчерч

Неизвестные совершили атаки у двух мечетей и больницы в городе Крайстчерч в Новой Зеландии, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев.

По предварительным данным, вооруженные люди ворвались в расположенные рядом мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид около 13:45 по местному времени (04:46 мск) сразу после дневной молитвы. Они заблокировали двери и открыли огонь по прихожанам. На момент захвата в мечетях, по словам свидетелей, оставались около 200 и 300 человек соответственно.

По информации The New Zealand Herald, один из стрелков, предположительно австралиец, перед нападением выложил в сеть 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях.

Также, по некоторым данным, в городе взорвался автомобиль.

Ранее появились сообщения о стрельбе в одной из мечетей. В результате атаки, по данным СМИ, погибли как минимум девять человек.