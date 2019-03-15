Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Новой Зеландии

Неизвестный мужчина открыл огонь в городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии. В результате стрельбы погибли как минимум девять человек, сообщает газета New Zealand Herald.

По данным издания, в связи с серьезным инцидентом закрыты все школы города.

Как пишет местный портал Stuff, больницы Крайстчерча готовятся принять около 50 раненых. Шесть человек уже были госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Радиостанция Radio New Zealand уточняет, что стрельбу открыл мужчина в шлеме, очках и армейской куртке. В момент инцидента в мечети, по предварительным данным, находились порядка 300 человек.

Полиция призывает местных жителей оставаться дома и сообщать о любых подозрительных лицах.