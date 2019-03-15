СМИ сообщили о 27 погибших при стрельбе в Новой Зеландии

Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч, сообщает Otago Daily Times. В больницы доставлены около 30 раненых.

По предварительным данным, вооруженные люди ворвались в расположенные рядом мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид примерно в 13:45 по местному времени (04:46 мск) после дневной молитвы. Они заблокировали выходы и открыли огонь по прихожанам. На момент захвата в зданиях оставались около 200 и 300 человек соответственно.

Местная полиция сообщает о задержании одного из нападавших. По словам комиссара Майка Буша, в городе могут находиться другие злоумышленники. Жителей Крайстчерча просят не покидать свои дома, отменены занятия в школах.

По информации The New Zealand Herald, один из стрелков, предположительно австралиец, перед нападением выложил в сеть 37-страничный манифест, в котором заявлял о своих намерениях.

Также, по некоторым данным, в городе взорвался автомобиль.