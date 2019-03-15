Установлена личность атаковавшего мечети в Новой Зеландии

Одним из напавших на мечети Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии был австралиец Брентон Таррант.

Как пишет New Zealand Herald, 28-летний Таррант придерживается ультраправых взглядов. Накануне нападения он в соцсетях опубликовал манифест с призывом к убийству германского канцлера Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Полиция заявила о задержании одного из нападавших. При этом не уточняется, о ком именно идет речь. По словам комиссара Майка Буша, в городе могут находиться другие злоумышленники. Жителей Крайстчерча просят не покидать свои дома, отменены занятия в школах.

Вооруженные люди вошли в мечети, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.

Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставалось около 200 и 300 человек. После этого раздались выстрелы. По данным СМИ, убиты 27 человек, еще порядка 30 доставлены в больницы. Один из нападавших снимал происходящее на камеру.