По предварительным данным, россиян нет среди пострадавших в Новой Зеландии

По предварительным данным посольства России, среди пострадавших в результате стрельбы в мечетях в Новой Зеландии нет российских граждан.

Как пишет «РИА Новости», диппредставительство продолжает отслеживать ситуацию по пострадавшим.

Вооруженные люди вошли в мечети, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.

Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставалось около 200 и 300 человек. После этого раздались выстрелы. По данным СМИ, убиты 27 человек, еще порядка 30 доставлены в больницы.

Позднее стало известно, что одним из напавших на мечети Аль-Нур и Линвуд в городе Крайстчерч в Новой Зеландии был австралиец Брентон Таррант.