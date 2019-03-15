Премьер Новой Зеландии подтвердила данные о жертвах стрельбы в мечетях
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн подтвердила данные о многочисленных жертвах в результате стрельбы в мечетях города Крайстчерч.
По ее словам, точное число погибших пока неизвестно, но в истории Новой Зеландии этот день станет самым мрачным, цитирует ТАСС.
Вооруженные люди вошли в мечети, расположенные по соседству, около 13:45 по местному времени сразу после дневной молитвы и заблокировали входные двери.
Свидетели сообщают, что на момент захвата в мечетях оставалось около 200 и 300 человек. После этого раздались выстрелы. По данным СМИ, убиты 27 человек, еще порядка 30 доставлены в больницы.