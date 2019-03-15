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Полиция обезвредила самодельные бомбы после стрельбы в Новой Зеландии

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Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
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Новозеландские полицейские обезвредили несколько самодельных взрывных устройств, которые были найдены после стрельбы в городе Крайстчерч, рассказал в пятницу, 15 марта, комиссар местной полиции Майк Буш.

По его словам, бомбы были обнаружены в автомобилях нападавших, пишет газета The West Australian.

Ранее в этот же день стало известно, что четверо человек были задержаны после стрельбы в мечетях Аль-Нур и Линвуд. По словам Майка Буша, речь идет о трех мужчинах и одной женщине. Известно, что одним из напавших был австралиец Брентон Таррант. Кроме того, один из участников атаки снимал происходящее на видео.

Вооруженные люди вошли в мечети около 13:45 по местному времени и заблокировали входные двери. Затем этого раздались выстрелы. В тот момент в зданиях, по словам очевидцев, находилось около 200 и 300 человек. По предварительным данным, убиты 27 человек, еще около 30 госпитализированы.

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