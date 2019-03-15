Полиция прекратила поиск подозреваемых в атаке на мечети в Новой Зеландии

Новозеландская полиция прекратила поиск подозреваемых в атаке на две мечети в Крайстчерче. Обвинения в убийстве предъявлены одному из четверых задержанных боевиков.

По предварительной информации, гражданин Австралии Брентон Таррант, один из исполнителей атаки, находится в числе задержанных, сообщает телеканал «Звезда». При этом атаман «Верного казачества» Алексей Селиванов сообщил, что он может быть связан с боевиками, воевавшими в Донбассе.

Ранее 15 марта комиссар полиции Майк Буш сообщил, что число жертв атаки возросло до 49 человек. По его словам, 41 человек умер в мечети Аль-Нур на Динс авеню, семь скончались в Линвуде (пригород Крайстчерч) и один — в больнице.

Нападение на мечети в городе Крайстчерч и его окрестностях в Новой Зеландии было совершено 15 марта. По словам очевидцев, это произошло после дневной молитвы. Прихожан расстреливали из автоматов. Происходящее один из боевиков снимал на камеру и транслировал видео в Сети.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн в связи с терактом в мечетях в городе Крайстчерч.