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Число жертв атаки в Новой Зеландии возросло до 49 человек

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Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
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Число жертв атаки в Новой Зеландии возросло до 49 человек, сообщил комиссар полиции Майк Буш. По его словам, 41 человек умер в мечети на Динс-Авеню, семь погибли во время нападения в Линвуде и один скончался в больнице, передает новостной портал Stuff.

Также Буш прокомментировал данные СМИ о планах террористов напасть на больницу Крайстчерч. По его словам, данная информация не соответствует действительности.

«Я хотел бы заверить всех жителей Новой Зеландии, что мы делаем все возможное, чтобы сейчас обеспечить безопасность людей», — сказал он.

Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о 40 погибших. Также она назвала атаку терактом. По ее словам, нападение было хорошо спланировано, однако полицейским удалось уничтожить два взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям.

По подозрению в причастности к нападению задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина, в том числе 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.

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