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Премьер Новой Зеландии назвала терактом атаку на мечети

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Фото: REUTERS TV
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала терактом атаку на мечети в городе Крайстчерч, сообщает новостной портал Stuff.

«Совершенно ясно, что произошедшее можно назвать только террористической атакой», — сказала Ардерн журналистам в пятницу, 15 марта.

Она отметила, что нападение было хорошо спланировано, однако полицейским удалось уничтожить два взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям. По словам премьера, всего были арестованы четыре человека. Один из них является гражданином Австралии и придерживается ультраправых взглядов.

Ранее произошедшую атаку терактом назвал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он сообщил, что австралийские власти сотрудничают с новозеландскими властями.

«Я осуждаю насильственную, экстремистскую, ультраправую террористическую атаку, которая забрала жизни многих невинных новозеландцев», — написал он в Twitter.

Нападение было совершено 15 марта практически сразу после дневной молитвы. Стрельбу устроили в двух мечетях — Аль-Нур и Линвуд. По данным СМИ, одним из исполнителей атаки является гражданин Австралии Брентон Тарран. Всего в результате нападения погибли 40 человек, 48 пострадавших находятся в больницах.

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