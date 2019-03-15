Число жертв атаки в Новой Зеландии возросло до 40 человек

Число жертв нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч в Новой Зеландии возросло до 40 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Ардерн.

По ее словам, 30 человек погибли в мечети на Дин-Авеню, еще 10 стали жертвами атаки на мечеть в Линвуде (пригород Крайстчерча). Среди убитых есть женщины и дети. По предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет.

В управлении здравоохранения региона Кентербери сообщили о госпитализации по меньшей мере 48 человек с огнестрельными ранениями.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал произошедшее терактом и сообщил, что австралийские власти сотрудничают с новозеландскими властями.

«Я осуждаю насильственную, экстремистскую, ультраправую террористическую атаку, которая забрала жизни многих невинных новозеландцев», — написал он в Twitter.

По подозрению в причастности к нападению задержаны четверо — трое мужчин и одна женщина. Момент задержания одного из них попал на видео. Известно, что один из нападавших — 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант (Brenton Tarrant), который придерживается ультраправых взглядов. О личностях остальных задержанных пока ничего не сообщается, пишет The Associated Press.