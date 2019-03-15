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СМИ сообщили о 30 погибших в результате нападения в Новой Зеландии

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Фото: REUTERS/SNPA/Martin Hunter
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В результате нападения на мечети в новозеландском городе Крайстчерч погибли не менее 30 человек. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 28-летний австралиец Брентон Таррант произвел не менее 50 выстрелов в мечети Аль-Нур. О нападавшем известно, что он придерживался ультраправых взглядов, а накануне атаки опубликовал в соцсетях манифест с призывом к убийству германского канцлера Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее сообщалось о 27 погибших и примерно 30 раненых. Премьер-министр страны Джасинда Ардерн подтвердила данные о многочисленных жертвах.

Полиция задержала четырех человек — трех мужчин и одну женщину.

Нападение было совершено 15 марта практически сразу после дневной молитвы. Стрельбу устроили в двух мечетях — Аль-Нур и Линвуд.

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