Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в мечетях в городе Крайстчерч. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 15 марта.

«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», — сказано в сообщении российского лидера.

Путин подчеркнул, что граждане России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой атаке, а также надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.

Ранее 15 марта злоумышленники напали на посетителей мечети в городе Крайстчерч и мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча). По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.

Ардерн назвала произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Власти Австралии сотрудничают с новозеландскими коллегами.