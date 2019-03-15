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Одному человеку предъявили обвинения в связи со стрельбой в Новой Зеландии

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Фото: REUTERS/SOCIAL MEDIA
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Одному человеку предъявлены обвинения в убийстве в связи со стрельбой в мечетях в городе Крайстчерче в Новой Зеландии. Об этом заявил глава полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Как сообщает KIRO Seattle, он предстанет перед судом в субботу, 16 марта.

«Я также хотел бы добавить, что пока один человек, мужчина, которому больше 20 лет, обвинен в убийстве и должен предстать в суде Крайстчерча завтра утром. Еще три человека задержаны, мы полагаем, что один человек (из них — Ред.), который был вооружен, может не иметь отношения к инциденту», — цитирует Буша агентство «РИА Новости».

В настоящее время число жертв атаки составляет 49 человек, еще около 50 человек получили травмы.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшее терактом.

Нападение было совершено 15 марта около 13:45 по местному времени (4:46 мск) сразу после дневной молитвы. Стрельбу устроили в двух мечетях — Аль-Нур и Линвуд.

Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Власти Австралии сотрудничают с новозеландскими коллегами.

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