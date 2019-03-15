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Напавший на мечеть в Новой Зеландии мог быть связан с украинскими нацистами

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Фото: REUTERS/SOCIAL MEDIA
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Гражданин Австралии Брентон Таррант, расстрелявший людей в мечети города Крайстчерч, может быть связан с воевавшими в Донбассе боевиками. Об этом сообщил атаман «Верного казачества» Алексей Селиванов.

По его словам, террорист входил в ту же организацию, в которой состоят двое наемников, «отметившиеся» в зоне вооруженного конфликта на востоке Украины. По данным РЕН ТВ, речь идет о Этане Тиллинге и Джареде Беннете, которые участвовали в операции ВСУ против Донбасса в составе «Грузинского легиона» (организация запрещена в России).

Селиванов отметил, что напавший на мечеть в Новой Зеландии является членом той же нацистской организации, что Беннет и Тиллинг. Также, по словам атамана, действия террориста говорят о явном наличии у него боевого опыта. В связи с этим сейчас казаки проверяют информацию об участии в карательной операции в Донбассе самого Брентона Тарранта.

Нападение на мечети в городе Крайстчерч и его окрестностях в Новой Зеландии было совершено 15 марта. Жертвами атаки, по последним данным, стали 49 человек.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала атаку терактом. Она отметила, что нападение было хорошо спланировано, однако полицейским удалось уничтожить два взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям.

По подозрению в причастности к нападению задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина, в том числе 28-летний Брентон Таррант.

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