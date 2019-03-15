СМИ сообщили о взрыве в районе вокзала в Новой Зеландии
Звук взрыва раздался в районе Бритомарт новозеландского Окленда, где расположены вокзал и торговый центр. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщила газета New Zealand Herald.
По данным журналистов, ранее в данном районе были обнаружены два бесхозных рюкзака. Полиция частично оцепила район. Не исключается, что это был контролируемый взрыв.
Обезвреживанием бомб, по предварительным данным, занимался робот-сапер. Несмотря на проведение спецоперации, поезда ходят в штатном режиме.
Ранее сообщалось о нападении на мечети в городе Крайстчерч и его окрестностях в Новой Зеландии. Жертвами атаки стали 40 человек. По последним данным, 30 человек погибли в мечети на Дин-Авеню, еще 10 стали жертвами атаки на мечеть в Линвуде.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала атаку терактом. Она отметила, что нападение было хорошо спланировано, однако полицейским удалось уничтожить два взрывных устройства, прикрепленных к автомобилям.
По подозрению в причастности к нападению задержаны четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.