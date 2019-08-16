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На фоне случаев массовой стрельбы Трамп призвал строить больше психбольниц

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Фото: Global Look Press/White House
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На фоне нескольких случаев массовой стрельбы, которые произошли в США в последние недели, американский лидер Дональд Трамп выступил за создание в стране новых психбольниц. Такое заявление он сделал в четверг, 15 августа, общаясь с журналистами.

«Эти люди (устроившие стрельбу. — Ред.) психически больные, и никто не говорит об этом. Я думаю, что нам нужно вновь строить специальные учреждения», — сказал глава государства, цитирует «РИА Новости».

Трамп подчеркнул, что нельзя позволить, чтобы такие люди находились на улицах США.

В последние недели в нескольких американских штатах произошла массовая стрельба. Наиболее резонансные случаи — нападения в Эль-Пасо (Техас) и Дейтоне (Орегон). В результате обоих инцидентов погибло более 30 человек, более 50 пострадало.

5 августа президент США Дональд Трамп предложил ужесточить проверки при покупке оружия.

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