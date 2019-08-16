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Трамп анонсировал телефонный разговор с Си Цзиньпином в ближайшее время

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Американский президент Дональд Трамп планирует провести телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшее время. Об этом глава Белого дома заявил журналистам в четверг, 15 августа.

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«Я поговорю с ним, в ближайшее время у нас запланирован телефонный разговор», — сообщил Трамп, цитирует ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов, глава американского государства заявил, что, по его мнению, торговая война между Вашингтоном и Пекином будет короткой и не приведет к экономическому спаду.

«Я думаю, что чем дольше идет торговая война, тем слабее становится Китай, и тем сильнее становимся мы», — сказал президент.

По его словам, США ожидает «длительный период процветания и успеха», у остальных стран, особенно у Китая, дела идут не так хорошо.

15 августа Трамп в своем Twitter предложил китайскому лидеру Си Цзиньпину встретиться.

14 августа сообщалось, что индексы американских бирж резко снизились в связи с опасениями по поводу дальнейшего роста экономики Соединенных Штатов и Германии, а также из-за торговой войны между Вашингтоном и Пекином. Всё это произошло на фоне превышения доходности краткосрочных государственных облигаций над доходностью долгосрочных. По словам экспертов, такое явление зачастую предшествует экономическому спаду.

12 августа один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs предсказал рецессию американской экономики из-за торговой войны с Китаем.

Противостояние между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры.

С 10 мая Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за якобы неполного выполнения китайскими властями определенных договоренностей. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

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