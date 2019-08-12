Сестринское дело: в Туве не оценили снисхождение суда к детоубийцам

Глава Тувы поручил республиканскому минюсту оказать юридическую помощь потерпевшим по делу об убийстве местной семьи. Речь идет о приговоре сестрам Данданян, который, по словам президента республики Шолбана Кара-оол, вызвал у местных жителей «вопросы, эмоции и неприятие» своей мягкостью. Убийцы получили 6 и 14 лет колонии, несмотря на то что среди их жертв двое детей. Подробности жуткого преступления и знакового для региона судебного процесса — в материале «Известий».

Мягкий приговор

Приговор по делу, за которым следила вся Тува, был вынесен 7 августа в Верховном суде республики. 27-летняя Рузанна Данданян и ее 22-летняя сестра Милана были признаны виновными в убийстве супружеской четы и двух их детей и получили 6 и 14 лет колонии общего режима соответственно. Суд пришел к выводу, что основную роль в преступлении играла младшая из сестер — она же убила и девочек четырех и шести лет. Милану суд обязал также пройти психиатрическое лечение.

Родственники погибших остались недовольны решением суда. Если приговор Рузанне останется в силе, то она при самом худшем для нее раскладе выйдет на свободу меньше чем через два с половиной года (она провела в СИЗО 2 года 5 месяцев, что засчитывается как 3 года 8 месяцев в колонии).

Данданян Верховный суд Республики Тыва Фото: youtube.com

Это обстоятельство вызвало негативную реакцию со стороны родных погибших.

— Считаю, что приговор суда неверен! Сами подумайте, убили всех моих детей. Главный фигурант дела Рузанна получила всего шесть лет. Значит, она выйдет уже в следующем году! Вторая получила 14 лет, половина из которых тоже будет скошена. Это что, справедливость? А я осталась без детей совсем одна, только внучка старшая осталась. Буду писать заявление. Больше ничего не могу сказать! Значит, так оценена жизнь моих детей? 6 и 14 лет? — заявила местному изданию tmgnews.ru мать погибшего главы семьи Нина Саая.

После возмущения родственников отреагировал и президент республики Шолбан Кара-оол в своем аккаунте во «ВКонтакте».

«Я попрошу министра юстиции Республики Тыва досконально изучить судебный документ и оказать родным потерпевших юридическую поддержку при подаче апелляции в высшую инстанцию. Я бы еще попросил наши соцслужбы морально поддержать родных, но особенно бы хотел защитить ту девочку, которая потеряла родителей и младших сестер» , — написал глава региона.

Трагедия в Ак-Довураке

Шестиклассница, о которой говорит в своем посте президент республики, оказалась единственной, кто уцелел из семьи Владислава Саая. Девочке посчастливилось оказаться в момент убийства в Кызыле у родных.

Всё произошло 3 марта 2017 года, когда жительница Ак-Довурака, вернувшись с двумя дочками домой, застала мужа в компании двух незнакомых девушек. Все трое были в состоянии алкогольного опьянения.

— В ходе драки, возникшей между хозяйкой дома и 27-летней осужденной, последняя нанесла множественные удары ножом по телу потерпевшей. После этого преступные действия продолжила ее младшая сестра, которая ножом, в присутствии малолетней дочери потерпевшей, нанесла множественные удары по телу потерпевшей. В результате совместных преступных действий осужденных потерпевшей причинены многочисленные телесные повреждения, в том числе колото-резаное ранение шеи с полным пересечением сонной артерии, что явилось непосредственной причиной ее смерти на месте , — сообщили в республиканском управлении СКР.

Данданян Убитая двумя сестрами Данданян молодая семья города Ак-Довурака Фото: vk.com/Инцидент Усть-Илимск

Милана Данданян после расправы над женщиной устроила драку с главой семьи, который состоял в интимных отношениях с ее сестрой. Она ножом нанесла ему несколько проникающих ранений в спину — Владислав скончался от кровопотери. Чтобы не оставлять свидетелей, младшая Данданян поочередно утопила в ванной детей погибших.

«Эта же осужденная с целью сокрытия совершенного убийства четырех лиц подожгла вещи в квартире для имитации пожара», — говорится в материалах расследования.

Во время следствия, обвиняемые несколько раз меняли показания. Сначала старшая сестра хотела выгородить младшую и взять вину на себя, но следователи нашли следы Миланы на орудии преступления. Затем родственницы сменили тактику — всю вину на себя пыталась взять младшая сестра, чтобы убрать квалифицирующий признак «группой лиц». Сестры даже пытались представить убийство как необходимую оборону.

— Я защищала свою жизнь и жизнь своей родной сестры, поэтому убила Саая В.В. и Саая Л.М. (…) Мной также было совершено убийство двух малолетних девочек — Саая Д.В. и Саая А.В., что даже я сама себе не могу простить. Я сожалею о случившемся и искренне раскаиваюсь в содеянном, — сказала на одном из заседаний Милана Данданян, писал «Московский комсомолец».

Рузанна же в суде раскаялась лишь в том, что имела связь с женатым мужчиной.

Ниже низшего предела

Эксперт «Известий» считает, что решение суда в части, касающейся назначения наказания Рузанне, не вполне оправдано.

— Обвинительный приговор Верховного суда Республики Тыва в отношении сестер Данданян Рузанны и Миланы вынесен с применением к первой из них положений ст. 64 УК РФ, что позволило назначить Рузанне более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает нижнюю границу наказания в виде лишения свободы от 8 лет. Исключительность учтенных судом фактов вызывает сомнение, исходя как из обстоятельств совершенного преступления, так и принятых в дальнейшем мер, направленных на сокрытие следов преступления, а в последующем и попыток введения в заблуждение органов следствия в части утверждений о непричастности к преступлению младшей сестры. Обвинение в убийстве двоих малолетних детей и их мамы Рузанне не предъявлялось, что исключало основания для ее осуждения за данные преступления , — считает Александр Иноядов, член Адвокатской палаты Москвы.

Данданян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В то же время юрист уверен, что окончательный размер наказания в виде лишения свободы, назначенный Милане, нельзя считать чрезмерно мягким.

— За убийство трех членов семьи младшей из сестер (Милане) назначено наказание по совокупности преступлений, то есть по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний. Кроме того, к Милане применена принудительная мера медицинского характера, что указывает на наличие у нее психического расстройства, не исключающего вменяемости. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных колониях общего режима, что предусмотрено п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, — говорит юрист.

Адвокат юридической компании BMS Law Firm Татьяна Пашкевич также считает решение суда не вполне сопоставимым с тяжестью деяний осужденных.