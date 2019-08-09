Этапом до Твери: киллер из банды «Волков» признался в убийстве Круга

В нераскрытом деле об убийстве знаменитого шансонье Михаила Круга появились новые детали. 7 августа вероятного участника расправы доставили в тверской дом артиста, чтобы провести следственный эксперимент на месте нападения. Оказалось, что в причастности к убийству Круга признался осужденный на пожизненное заключение киллер Александр Агеев. Он дал показания, что в ночь убийства присутствовал в доме шансонье и видел всё происходящее. Новая версия громкого преступления и предыстория расправы над известным исполнителем — в материале «Известий».

Внезапный эксперимент

О проведении следственного эксперимента в доме убитого шансонье рассказала сестра Круга Ольга Медведева. Операция держалась в тайне до момента ее начала: к дому, где жил Круг, приехало около 10 автомобилей оперативников и машина в сопровождении вооруженного конвоя. Семью попросили на время выйти из дома и убрать все острые предметы. Киллера из банды «Тверские волки» Александра Агеева привезли из колонии особого режима «Полярная сова», где он отбывает пожизненный срок за серию преступлений, в том числе убийства и бандитизм. В 2004 году суд приговорил Агеева 22 годам лишения свободы. А через пять лет после убийства двух сокамерников он был приговорен к пожизненному сроку с отбыванием в колонии особого режима.

круг Александр Агеев — киллер из банды «Тверские волки» Фото: youtube.com

Осужденный утверждает, что в ночь на 1 июля 2002 года он вломился в дом Круга вместе с Дмитрием Веселовым, чтобы совершить ограбление. Однако ситуация вышла из-под контроля, и Веселов выстрелил в артиста, нанеся ему смертельное ранение. Себя Агеев относит к свидетелям произошедшего.

Сам Веселов был застрелен вскоре после убийства Михаила Круга. Спустя 10 лет в его убийстве сознался другой член ОПГ Александр Осипов. На указанном им месте были обнаружены скелетированные человеческие останки, которые предположительно принадлежали Веселову. В 2013 году вдова Круга Ирина опознала по фотографии человека, который стрелял в ее мужа. Предположительно, на этих снимках был Дмитрий Веселов . Однако следователи не подтвердили его причастность к совершению убийства. Осипов также отбывает пожизненный срок в колонии. В рамках вновь открывшихся обстоятельств расследования убийства его привезли в Тверь на следственный эксперимент.

Киллер из газеты

Во время задержания в 2002 году 24-летний Агеев рассказывал, что работал менеджером по развитию в газете «Тверское время». Галина Жевнова, занимавшая на тот момент пост главного редактора издания, давала показания в суде, что в день убийства Круга Агеев находился у нее на даче. За сутки до следственного эксперимента в августе нынешнего года ей позвонил Агеев и попросил изменить показания. Об этом женщина рассказала изданию 47news.ru

круг Памятник Михаилу Кругу в Твери Фото: ТАСС/Александр Солодков

«Видимо, следователь дала ему позвонить. Он стал говорить, что мне нужно изменить показания, иначе в отношении меня возбудят уголовное дело о даче ложных показаний. Я этого делать не собираюсь. Вступаться за него мне смысла не было и нет, он мне тоже немало сделал плохого, будучи практически в моей семье. Но почему я должна говорить неправду?» — сообщила Жевнова.

Источник ТАСС в правоохранительных кругах подтвердил, что двух осужденных мужчин проверяют на причастность к убийству Михаила Круга в 2002 году. По информации МК, лидер ОПГ «Тверские волки» рассчитывал, что после ограбления артист обратится к нему с просьбой найти украденные ценности, а после того, как ему вернут похищенное, Круг будет сотрудничать с бандой. Именно с этим связывают дальнейшее физическое устранение одного из исполнителей убийства. По предварительным данным, Александр Осипов решил расправиться с Веселовым из-за того, что он убил Круга по собственной инициативе и развалил план.

Крики в бильярдной

Следователи, сталкивающиеся с интригами пожизненно осужденных гангстеров, привыкли скептически относиться к подобного рода откровениям, отложенным на полтора десятка лет. Поэтому крутым поворотом показания членов ОПГ можно назвать в деле Круга с большой натяжкой.

Сцена убийства довольно подробно описывалась в различных СМИ, выдвигались несколько версий: от банального эксцесса одного из соучастников разбойного нападения на жилище барда до мести представителей криминального мира за отказ делиться с ними гонорарами за выступления.

круг Фото: Depositphotos

Итак, всё случилось в ночь на 1 июля после празднования дня города в Твери — Круг выступал на одной из площадок региона с концертом накануне, после чего отправился домой пораньше. Он находился в своем частном доме вместе с женой Ириной, ее матерью и тремя детьми.

Со слов вдовы Круга, всё началось около полуночи — в бильярдной послышался шум и раздался крик ее матери. Она поднялась туда и увидела, как двое неизвестных избивают ее родственницу. У незваных гостей было при себе оружие. Ирине удалось вырваться из комнаты и позвать на помощь Круга. Он бросился на помощь и встал между преследователями и женой на узкой лестнице, ведущей на первый этаж. В это время незнакомцы открыли огонь. Одна из пуль попала в артиста.

Круг сумел добраться до соседского дома, его на машине доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Утром он скончался.

Год назад вдову Круга вновь пытались ограбить. Но когда в дом проникли грабители, женщина не вышла на шум. Злоумышленники, проникшие в дом, не взяли ничего из ценностей, а сам инцидент произошел за несколько дней до годовщины убийства ее супруга.

Фото: Global Look Press/Igor Primak Михаил Круг — русский поэт и бард

Подобное признание может быть связано не только с желанием пожизненно осужденного на несколько дней оказаться вне стен исправительного учреждения. Как считает адвокат юридической компании BMS Law Firm. Если Агеев будет сотрудничать со следствием, то при соблюдении ряда условий он сможет выйти на свободу по прошествии 25 лет с момента вынесения приговора.

«За совершенное ранее преступление лицо, уже отбывающее наказание в виде пожизненного лишения свободы, привлекается к уголовной ответственности с назначением итогового наказания по правилам ст. 69 УК РФ, то есть по совокупности преступлений. В рассматриваемом деле это фактически не повлечет ухудшения условий и продолжительности отбытия уже исполняемого наказания в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, возможно и заключение досудебного соглашения о сотрудничестве. При соблюдении условий такого соглашения после назначения итогового наказания осужденный затем будет вправе претендовать на условно-досрочное освобождение от отбытия наказания в виде пожизненного лишения свободы. Это станет возможно не ранее, чем через 25 лет, и при отсутствии у него злостных нарушений в течение трех лет, предшествующих рассмотрению этого вопроса (ч. 5 ст. 79 УК РФ)», — Александр Иноядов, адвокат юридической компании BMS Law Firm.

Банда «Тверские волки»

Эта кровожадная группировка, возникшая на обломках других банд 1990-х годов, считалась довольно опасной в Тверской области. В то время как некоторым преступным формированием удалось уйти от откровенного криминала и легализоваться, «Волки» продолжили работать по классическому рэкетирскому сценарию.

Считается, что костяк ОПГ был сформирован в 1998 году, предводителями «Волков» стали Анатолий Осипов (убит в 2005 году) и Александр Костенко по прозвищу Лом (убит в 2006-м). Костенко считался по статусу выше, ему приписывали связи с лидерами влиятельных преступных группировок за пределами региона — лидерами Ореховской, Солнцевской, Тамбовской ОПГ. Осипов был предан Лому, но после его гибели в руководители бригады выбился сын «Волка» Александр Осипов, у которого с Костенко были противоречия. Якобы он мечтал занять место Лома в Твери.

Бизнес Костенко–Осиповых имел широкую сферу интересов — они контролировали торговлю алкоголем, продажу автомобилей, легальный и подпольный игорный бизнес, девелоперов, лесопереработку и часть автодороги из Москвы в Санкт-Петербург. Костенко, хотя и водил дружбу с некоторыми блатными, однако в действиях своих не особенно оглядывался на воров. В 2002 году бандиты расстреляли смотрящего за поселком Максатиха Игоря Жиганова, а также его приближенных — Геннадия Сухарева, Андрея Кудрявцева и Алексея Набилкова. У «Волков» не было проблем с оружием и боеприпасами — огонь велся из пистолетов с глушителями.

круг Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Местные СМИ связывали это убийство с противостоянием рэкетиров с ворами, в частности с вором в законе Александром Северовым по прозвищу Север. Район, за который отвечал Жиганов, стратегический для лесоперерабатывающей промышленности и считался прибыльным. Напомним, что Александр Северов был другом Круга, которому музыкант посвятил свой «Владимирский централ». Романтизация образа «воровских» могла раздражать бандитов.

Считается, что бандиты пользовались покровительством коррумпированных чиновников и правоохранителей в регионе. В борьбе за экономические ресурсы бандиты не останавливались перед зверскими преступлениями. Одним из самых заметных злодеяний банды стало массовое убийство предпринимателей Башашиных в мае 2006 года. Семья владела рынком в Кимрах и не собиралась подчиняться требованиям преступников. Супружескую чету и двух их взрослых детей расстреляли киллеры группировки в частном доме в Тверской области.

Весной 2007 года трое подозреваемых были задержаны — среди них был Осипов-младший. Расследование изобличило ОПГ в убийстве еще шесть человек. Четыре человека были убиты в Торжке во время разбойного нападения, еще по одному трупу гангстеры оставили после себя в Торжке и поселке Калининского района. Позже появились доказательства еще по четырем убийствам.

О причастности «Волков» к расправе над Кругом сообщалось еще во время следствия по основным эпизодам банды. Жена погибшего исполнителя опознала одного из членов группировки — Александра Агеева как исполнителя убийства еще в 2008 году. Но на тот момент доказать причастность его к делу Круга следователи не смогли.

Итогом разбирательства в 2009 году стали три пожизненных приговора — Осипову, Агееву и Дмитрию Баскакову. Также суд обязал их выплатить штраф по миллиону рублей. Приговор обжаловался в Верховном суде, но остался без изменений. Следствие предполагает, что убийств на счету уголовников значительно больше, а их жертвы могут числиться в картотеках как без вести пропавшие.