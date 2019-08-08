Свидетель по делу об убийстве Михаила Круга задушил двоих сокамерников
Вероятный участник убийства известного российского шансонье Михаила Круга Александр Агеев, который проходит по делу свидетелем, задушил двоих своих сокамерников. Об этом написала газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
«Он, как машина для убийства, здоровенный качок, придушил их», — сказал собеседник газеты. Отмечается, что это затормозило работу следствия по раскрытию убийства Круга, результаты которой могут быть обнародованы 8 августа.
7 августа стало известно, что для проведения следственного эксперимента в дом покойного певца Михаила Круга привозили киллера банды «Волков» Александра Агеева. По данным источников, близких к следствию, он был вторым человеком, проникнувшим в дом Круга. Вместе с ним был покойный Дмитрий Веселов. Кроме того, в Тверь в рамках расследования уголовного дела об убийстве Круга доставили еще одного киллера, отбывающего пожизненный срок заключения.
Речь идет о лидере «Волков» Александре Осипове. В деле об убийстве Круга Осипов фигурирует как убийца Веселова, якобы сознавшегося в убийстве артиста. В настоящее время Агеев отбывает пожизненное наказание, к которому приговорен за совершенные с конца 1990-х до середины 2000-х преступления.
Вероятный участник убийства российского шансонье Михаила Круга был доставлен в дом артиста накануне. Дом на это время оцепили, подробности следственных мероприятий правоохранители раскрывать не стали.
Певец скончался в возрасте 40 лет в ночь на 1 июня 2002 года в результате огнестрельного ранения. По одной из версий, неизвестные проникли в его дом с целью ограбления.