В доме Михаила Круга прошел следственный эксперимент

Вероятный участник убийства известного российского шансонье Михаила Круга был доставлен в дом артиста для проведения следственного эксперимента. Об этом 6 августа сообщила сестра Круга Ольга Медведева.

По ее словам, правоохранители прибыли в дом певца в Твери, где он и был убит.

«Сегодня проводился следственный эксперимент. Меня попросили на время эксперимента убрать лишние вещи, уйти. Приезжали сотрудники Следственного комитета, привозили подозреваемого. Кто это был, нам не сказали», — цитирует женщину ТАСС.

Медведева отметила, что подготовка длилась около часа, еще полчаса проводился сам эксперимент. Дом на это время оцепили, подробности следственных мероприятий правоохранители раскрывать не стали.



Изданию Tverigrad она сообщила, что человека в наручниках водили по дому и по участку. В это время он что-то показывал следователям.

Управление МВД и СУ СК по Тверской области информацию о следственных действиях по делу Круга не прокомментировали.

Михаил Круг — известный российский исполнитель в стиле шансон. Среди его самых популярных песен — «Владимирский централ», «Это было вчера», «Приходите в мой дом».



Певец скончался в возрасте 40 лет в ночь на 1 июня 2002 года в результате огнестрельного ранения. По одной из версий, неизвестные проникли в его дом с целью ограбления.

Поиск нападавших и расследование убийства продолжаются до сих пор.

13 ноября 2018 года ГУ СК России по Санкт-Петербургу сообщило о возобновлении расследования убийства певца Игоря Талькова.