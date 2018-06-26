Воры залезли в дом к вдове Михаила Круга накануне годовщины убийства шансонье

Грабители проникли в дом к вдове знаменитого шансонье Михаила Круга Ирине в ночь на 26 июня. Инцидент произошел накануне трагической даты — музыкант был убит 16 лет назад 1 июля. Об этом сообщила представитель исполнительницы шансона.

По словам Анны, все произошло ночью. Сначала певица, находившаяся в доме наверху, подумала, что это ее нынешний муж Сергей Белоусов, и не стала спускаться вниз. Когда же она поняла, что это не он, испытала сильный шок.

«Потом наутро они обнаружили, что через окно влезли, просверлили там какую-то дырочку, повернули ручку, всё это бесшумно, и через гаражное окно вышли», — цитирует телеканал «360» представителя Ирины. Анна уточнила, что в итоге грабители ничего не украли.

Злоумышленники также проникли в два соседних дома, в одном из которых сработала сигнализация. Обычно вдова Михаила Круга тоже включает сигнализацию, но в этот раз не сделала этого.

Певица испытала после вторжения в ее дом шок именно из-за совпадения с траурной датой. «Но единственное, что это все произошло накануне другой трагедии, которая случилась 1 июля. И, конечно, для Иры это стало некоторым шоком», — рассказала Анна.

В 2002 году неизвестные проникли к Ирине и ее супругу Михаилу Кругу. В доме также находились трое детей и теща. Главу семейства ранили при нападении, и он скончался в больнице.

Неизвестные ограбили популярную актрису Марию Миронову на Садовом кольце в центре Москвы. Злоумышленники похитили у артистки $3 тыс.