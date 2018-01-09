В Твери умерла мать Михаила Круга. Зое Воробьевой был 81 год, сообщил Фонд Творческого наследия Михаила Круга.

«Сегодня утром не стало мамы Михаила Круга, Зои Петровны. Ей был 81 год. Выражаем свои глубочайшие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении, которое цитирует «Газета.ру».

Информацию журналистам подтвердила и сестра Круга Ольга Медведева. По ее словам, 7 января у женщины случился инфаркт, а уже утром 9 января она умерла.

Ее похоронят на Дмитрово-Черкасском кладбище в Твери, рядом с сыном.

Сам Михаил Круг умер в 2002 году. Он был убит в ночь на 1 июля в собственном доме в поселке Мамулино Пролетарского района Тверской области.