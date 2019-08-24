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В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

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Фото: Global Look Press/Martin Schutt/dpa
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Гражданин России арестован в Берлине по подозрению в убийстве грузина. Об этом 24 августа сообщила прокуратура столицы ФРГ.

«По запросу прокуратуры был выдан ордер на арест по подозрению в убийстве. Подозреваемый находится в предварительном заключении», — отмечается в сообщении ведомства в Twitter.

Накануне стало известно, что в берлинском районе Моабит неизвестный мужчина на велосипеде выстрелил в оппонента и скрылся. Полиция предположила, что свое оружие, одежду и велосипед злоумышленник выбросил в реку Шпрее.

Как выяснилось, подозреваемым оказался 49-летний россиянин, а жертвой — 40-летний гражданин Грузии. Полиция обнаружила личные вещи и оружие убийства.

16 августа сообщалось, что на Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата рады.

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